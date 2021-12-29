Список имен 7 туристов, застрявших в горах Кабардино-Балкарии: группа просит о помощи

Информации о причине сигнала бедствия, который подали туристы, пока нет
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
29 декабря диспетчеры службы спасения Кабардино-Балкарии получили сигнал бедствия с координатами группы туристов из Московской области. Группа из четырех спасателей эльбрусского отряда выдвинулась на поиски пропавших.
"КП-Северный Кавказ" стал известен предварительный список имен пропавших спортсменов:
- Александр Сучков, 33 года - руководитель коллектива;
- Екатерина Кропочина, 28 лет;
- Александр Кузнецов, 25 лет;
- Алексей Кухтин, 27 лет;
- Ольга Петрова, 27 лет;
- Юлия Седулова, 23 года;
- Виктор Чемерев, 24 года.
Известно, что туристы зарегистрировали свой маршрут. Спасатели начали поисковую операцию, мобильной связи нет.
Ранее "КП-Северный Кавказ" о трагическом восхождении на Эльбрус, которое привело к смерти пяти человек. Из-за грубого промаха в расчетах погодных условий группа из 16 туристов и 4 гидов 23 сентября попала в снежный плен на высоте 5300 метров. Все участники тура, за исключением инструкторов, были любителями.
Погибшим было чуть больше 30 лет.
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