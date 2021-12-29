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Происшествия29 декабря 2021 9:10

Список имен 7 туристов, застрявших в горах Кабардино-Балкарии: группа просит о помощи

"КП" публикует список имен 7 туристов, которые запросили помощи МЧС в горах Кабардино-Балкарии
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Информации о причине сигнала бедствия, который подали туристы, пока нет

Информации о причине сигнала бедствия, который подали туристы, пока нет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 декабря диспетчеры службы спасения Кабардино-Балкарии получили сигнал бедствия с координатами группы туристов из Московской области. Группа из четырех спасателей эльбрусского отряда выдвинулась на поиски пропавших.

"КП-Северный Кавказ" стал известен предварительный список имен пропавших спортсменов:

- Александр Сучков, 33 года - руководитель коллектива;

- Екатерина Кропочина, 28 лет;

- Александр Кузнецов, 25 лет;

- Алексей Кухтин, 27 лет;

- Ольга Петрова, 27 лет;

- Юлия Седулова, 23 года;

- Виктор Чемерев, 24 года.

Известно, что туристы зарегистрировали свой маршрут. Спасатели начали поисковую операцию, мобильной связи нет.

Ранее "КП-Северный Кавказ" о трагическом восхождении на Эльбрус, которое привело к смерти пяти человек. Из-за грубого промаха в расчетах погодных условий группа из 16 туристов и 4 гидов 23 сентября попала в снежный плен на высоте 5300 метров. Все участники тура, за исключением инструкторов, были любителями.

Погибшим было чуть больше 30 лет.

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