Список имен 7 туристов, застрявших в горах Кабардино-Балкарии: группа просит о помощи

Информации о причине сигнала бедствия, который подали туристы, пока нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 декабря диспетчеры службы спасения Кабардино-Балкарии получили сигнал бедствия с координатами группы туристов из Московской области. Группа из четырех спасателей эльбрусского отряда выдвинулась на поиски пропавших.

"КП-Северный Кавказ" стал известен предварительный список имен пропавших спортсменов:

- Александр Сучков, 33 года - руководитель коллектива;

- Екатерина Кропочина, 28 лет;

- Александр Кузнецов, 25 лет;

- Алексей Кухтин, 27 лет;

- Ольга Петрова, 27 лет;

- Юлия Седулова, 23 года;

- Виктор Чемерев, 24 года.

Известно, что туристы зарегистрировали свой маршрут. Спасатели начали поисковую операцию, мобильной связи нет.

Ранее "КП-Северный Кавказ" о трагическом восхождении на Эльбрус, которое привело к смерти пяти человек. Из-за грубого промаха в расчетах погодных условий группа из 16 туристов и 4 гидов 23 сентября попала в снежный плен на высоте 5300 метров. Все участники тура, за исключением инструкторов, были любителями.

Погибшим было чуть больше 30 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели Кабардино-Балкарии вышли на поиски группы пропавших в горах туристов

Спортсмены подали сигнал SOS с указанием координат (подробнее)