"Полетели встречать на "зеленку": поиски группы альпинистов из МГУ, подавших сигнал SOS в горах КБР, завершены

Информации о пострадавших не поступало Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поиски группы альпинистов из МГУ, которые подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии, завершены. Туристы из Московской области отправились в поход в горы Кабардино-Балкарии от турклуба МГУ, который каждый год проводит подобные восхождения. Семь человек объединились в группу "Холодно-красиво-2021", чтобы встретить новогоднюю ночь в горах. Они планировали вернуться из похода к концу праздников.

Альпинисты стартовали 25 декабря, сделав все по правилам: предупредили родственников, зарегистрировали маршрут в МЧС. Все шло хорошо, но 29 декабря спасатели получили от группы сигнал бедствия.

- В 9:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что группа туристов из Московской области подала сигнал SOS c указанием GPS координат. На поисково-спасательные работы в Черекское ущелье выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве 4-х человек и 1 единица техники, - уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по КБР.

Что именно произошло, спасатели не уточнили. «КП» удалось восстановить хронологию событий по записям, которые оставлял руководитель группы Александр Сучков.

Александр Сучков - руководитель отряда

25 декабря: Вышли на маршрут. Погода хорошая. Идем почти по графику. Все ОК.

26 декабря: Прошли перевал Шиле, стоим под перевалом Соухауз. Погода и виды отличные. За бортом рабочие -13 градусов. Все ОК.

27 декабря: Попытались пройти траверс до пика Александры Укладовой. Прошли около трети, много снега. Погода отличная. Видели Ушбу. Все хорошо.

28 декабря: Пытались взойти на вершину Соухаузкая. Много тропежки, не взошли. Все хорошо, завтра планируем пройти через Верхнюю Балкарию. Погода отличная.

Ранее "КП-Северный Кавказ" публиковала предварительный список участников группы альпинистов, которых сейчас разыскивают спасатели. Практически всем из них чуть меньше 30 лет. Все участники проходят подготовку.

Оказалось, что с группой все в порядке. Источник "КП-Ставрополь" в экстренных службах сказал, что GPS-трекер сработал нештатно.

- Группа нормально передвигается. Спасатели полетели встречать их на "зеленке" (место в горах без снег, как правило, в селениях - Прим.). Они находятся на высоте около 2 тысяч, точно не скажу, - рассказал собеседник издания.

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