В Ставрополе может навсегда исчезнуть приют для бездомных животных

Фото: приют для бездомных животных «Лучший друг»

В Ставрополе через месяц может навсегда исчезнуть приют для бездомных животных «Лучший друг». Об этом «КП-Ставрополь» сообщила руководитель Валентина Кот.

- Мы получили предписание администрации города освободить занимаемую территорию до 1 февраля 2022 года. Куда девать 600 кошек и собак власти не интересует. Все, что мы с жителями Ставрополя кропотливо создавали 8 лет, хотят смять и растоптать. С 20 декабря 2021 года в силу вступило постановление правительства СК «Об утверждении порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Ставропольского края». По этим нормам приюты должны располагаться не менее чем в 150 метрах от ближайшего жилья, на землях с видом разрешенного использования «приюты для животных». Нынешняя территория, на которой находится приют, не соответствует этим требованиям и соответствовать им не может, буквально за забором приюта находятся жилые дома, - поделилась Валентина Кот.

По ее словам, теперь в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» ей, как председателю приюта, грозит административная ответственность, а организации крупный штраф и закрытие.

- Что будет с животными неизвестно, скорее всего, их просто выбросят на улицы города. 500 собак и 100 кошек в одночасье снова станут бродягами, обреченными на верную скорую смерть зимой. Особенно инвалиды и старики, которых в приюте не мало. Мы просим помощи! Мы ждем чуда! Вы всегда помогали приюту, благодаря вам мы спасли более 7500 животных. Нельзя допустить закрытия! Приюту нужен участок хотя бы 50 соток, чтобы всех поместить. Идеально если это будет заброшенная производственная база или что-то подобное. Нельзя лишать животных дома, пусть и временного, такого как приют. Часто это их единственный шанс на жизнь! На поиск решения один месяц.

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