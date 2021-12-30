Миллиардер Сулейман Керимов потерял все, что заработал за год

Доход Сулеймана Керимова сократился за год . Фото: Совет Федерации РФ

Семья сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова возглавила список самых обедневших миллиардеров по версии Forbes. За год состояние акционера золотодобывающей компании «Полюс» сократилось на 5,99 млрд долларов. На сегодняшний день в актив семьи Керимова оценивается в 14,92 млрд долларов.

Можно сказать, что семья сенатора за 2021 год потеряла все то, что смогла заработать в 2020-м и даже чуть больше. Напомним, за 2020-й Керимовы разбогатели на 5,8 млрд долларов.

Основной капитал семьи Керимова - 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс», имеющей право на разработку крупнейших месторождений в России, а также международный аэропорт «Махачкала». Доля компаний сенатора принадлежит его сыну - 25-летнему Саиду Керимову.

Второе место среди обедневших миллиардеров занял находящийся под американскими санкциями Виктор Вексельберг. Его состояние за год сократилось на 3 млрд долларов - до 9,3 млрд долларов.

И замыкает тройку аутсайдеров Дмитрий Каменщик, совладелец аэропорта «Домодедово». Он за год потерял 668 млн долларов. Его состояние на конец 2021 года оценивается в 1,8 млрд долларов.

Журнал Forbes отмечает, что в 2021 году 70 из 104 российских миллиардеров стали еще богаче. Пять миллиардеров удержали позиции на уровне предыдущего года, а 29 богачей провожают год с отрицательными показателями.

К слову, самыми успешными за год стали основатель Telegram Павел Дуров, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и основной акционер «Еврохима» и «Суэка» Андрей Мельниченко.

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