2018-09-09T10:50:27+03:00
Общество

Ставропольцев ждет солнечная и теплая рабочая неделя

Осадки не прогнозируются
Алена БЕЛЯЕВА
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На смену дождям на Ставрополье придет теплое солнышко и ясная погода. По информации синоптиков, 10 и 11 сентября будет облачно и тепло, столбики термометров поднимутся до отметки в 26 градусов.

А уже в среду облака пропадут с небосвода и станет солнечно. Днем ожидается 24 градуса, а ночью - 13 градусов.

В четверг и в пятницу станет еще жарче - 27 и 28 градусов соответственно. А вот ночи все равно будут прохладными - максимальная температура воздуха прогнозируется всего 15 градусов.

В течение недели осадков не ожидается.

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