В Кабардино-Балкарии в тройном ДТП погибли четыре человека

9 Сент. 09:02 2018-09-09T09:02:53+03:00

От российской легковушки практически ничего не осталось

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Вечером в воскресенье в Кабардино-Балкарии в результате столкновения трех машин погибли четыре человека. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД по республике, авария произошла на 465-м километре федеральной трассы "Кавказ" в Урванском районе региона. На дорогк столкнулись "Range Rover", "ВАЗ-21093" и "ГАЗ-3102".

По информации ведомства, 35-летний местный житель за рулем иномарки ехал в сторону Нальчика, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в отечественную легковушку, которая поворачивала налево. "ВАЗ" от удара выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с "Волгой".

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель "ВАЗ-21093" и три его пассажира.