На Ставрополье стартовали выборы местного самоуправления 2018

9 Сент. 12:50 2018-09-09T12:50:02+03:00

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9 сентября в восемь часов утра в пяти муниципалитетах Ставропольского начались выборы в органы местного самоуправления 2018. Жители региона выбирают 23 депутатов. Избирательные участки открылись в селе Петропавловском, в селе Барсуковском, в Буденновске, а также в Благодарненском и Нефтекумском городских округах.

По данным избирательной комиссии региона, все семь участков открылись в срок. На начало голосования в списки избирателей включили 10794 человека. К концу дня это число будет меняться.

На Ставрополье был выдвинут 61 кандидат: 23 от "Единой России", 8 - от "ЛДПР", 7 - от "КПРФ" и 7 - "Возрождения аграрной России в Ставропольском крае". Все они претендуют на 23 мандата.