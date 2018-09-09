Кадыров поздравил Васильева с победой на выборах главы Дагестана 2018

9 Сент. 14:42 2018-09-09T14:42:53+03:00

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Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Телеграм поздравил Владимира Васильева с победой на выборах главы Дагестана 2018. Политик написал, что его коллега получил уверенную поддержку парламента республики, что является символом доверия к Владимиру Абдуалиевичу.

- Такая поддержка парламента свидетельствует о том, что народы Дагестана доверяют Владимиру Абдуалиевичу, связывают с его именем надежды на ускоренное развитие экономики и социальной сферы РД. Я поздравляю уважаемого Владимира Абдуалиевича с вступлением в должность Главы Дагестана, желаю крепкого здоровья, успехов, удачи, а также процветания братскому Дагестану, - написал Рамзан Кадыров.

Напомним, 9 сентября в Дагестане выбирали нового главу региона. Владимир Васильев обошел своих конкурентов с огромным отрывом - из 86 голосов 77 были отданы ему.