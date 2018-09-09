Правительство Дагестана ушло в отставку после выборов главы республики

9 Сент. 15:05 2018-09-09T15:05:32+03:00

Пока не будет сформирован новый состав, оно продолжит выполнять свои функции

Изменить размер текста: A A

9 сентября после выборов главы Дагестана 2018 правительство республики сложило полномочия. Как только Владимир Васильев был избран депутатами Народного собрания главой региона, парламентарии ушли в отставку. При этом, они продолжат выполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый состав правительства.

- В связи со сложением правительством Дагестана своих полномочий постановляю: правительству Дагестана продолжать выполнять свои функции до сформирования нового правительства, - сказано в указе руководителя республики.

Напомним, Владимир Васильев был избран главой Дагестана утром 9 сентября. За него отдали свой голос 77 из 86 присутствующих парламентариев. После этого политик незамедлительно вступил в должность.