Правительство Дагестана ушло в отставку после выборов главы республики
9 сентября после выборов главы Дагестана 2018 правительство республики сложило полномочия. Как только Владимир Васильев был избран депутатами Народного собрания главой региона, парламентарии ушли в отставку. При этом, они продолжат выполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый состав правительства.
- В связи со сложением правительством Дагестана своих полномочий постановляю: правительству Дагестана продолжать выполнять свои функции до сформирования нового правительства, - сказано в указе руководителя республики.
Напомним, Владимир Васильев был избран главой Дагестана утром 9 сентября. За него отдали свой голос 77 из 86 присутствующих парламентариев. После этого политик незамедлительно вступил в должность.
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