2018-09-09T17:02:25+03:00
Общество

Женщина со шрамом на лице пропала в Ставрополе

37-летняя Марина Лобозева ушла из дома 7 сентября и до сих пор не вернулась
Алена БЕЛЯЕВА
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Женщина пропала 7 сентябряЖенщина пропала 7 сентября
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В Ставрополе волонтеры проводят поиски 37-летней Марины Лобозевой, которая ушла из дома днем в пятницу и до сих пор не вернулась. Как сообщает "Лиза Алерт", у пропавшей женщины есть отличительный знак, благодаря которому ее легко узнать - шрам на брови.

Волонтеры сообщают, что Марина Михайловна пропала в полдень 7 сентября и до сегодняшнего дня о ее местоположении ничего неизвестно.

Рост у Лобозевой около одного метра 65 сантиметров. Женщина худощавого телосложения, волосы покрашены в черный цвет, глаза голубые.

Одета была в джинсы светло-серого цвета, джинсовку светло-синего цвета и светло-розовые босоножках.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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