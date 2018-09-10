В КБР пойман разбойник, с ножом напавший на местного жителя

10 Сент. 08:30 2018-09-10T08:30:55+03:00

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На жителя КБР напал разбойник.

- 40-летний нальчанин совершал вечером 7 сентября прогулку вдоль реки. Там его атаковал злоумышленник, попытавшийся завладеть чужими мобильным телефоном и ценностями, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных органаз КБР. - Разбойник начал размахивать ножом перед лицом местного жителя, а потом принялся бить свою жертву по голове, отобрал у нее сотовый телефон.

Приметы нападавшего потерпевший сообщил полиции. Это помогло сотрудникам ППС задержать подозреваемого в совершении разбоя.

Им оказался 32-летний житель Аргудана Лескенского района. Мужчина, которого заключили под стражу, в содеянном признался и вернул телефон владельцу. Возбуждено уголовное дело. Идет расследование преступления.