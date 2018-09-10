В Ессентуках задержан вор, обчистивший офис

10 Сент. 10:11 2018-09-10T10:11:51+03:00

Мужчина залез в помещение и украл оттуда ноутбук

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В полицию города Ессентуки поступил звонок от владелицы одного из офисов. У нее из помещения пропал ноутбук. На место происшествия выехала группа немедленного реагирования.

- Полицейские обнаружили в офисе выдавленное пластиковое окно и изъяли с подоконника отпечатки ботинок участника преступления, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого управления МВД. - Изъятое направили на экспертизу.

Раскрыть кражу сотрудникам полиции помогла видеозапись с камер наружного наблюдения. На ней видно, как мужчина, спрятав ноутбук под верхнюю одежду, скрывается с места преступления.

Личность и местонахождение вора были быстро установлены. 39-летнего ранее судимого за аналогичные преступления жителя города Ессентуки доставили в городской отдел полиции, где он дал признательные показания. Мужчина пояснил, что похищенную технику он уже успел продать.

Против него возбуждено уголовное дело по статье158 Уголовного кодекса РФ (кража).