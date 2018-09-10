2018-09-10T11:27:17+03:00
Общество

Первый на Северном Кавказе: в КЧР открылся современный завод для хранения и сортировки твердых бытовых отходов

Соглашение о строительстве в республике предприятия европейского уровня было подписано на Питерском экономическом форуме три года назад
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Новый завод отвечает всем современным требованиямНовый завод отвечает всем современным требованиям
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Торжественная церемония открытия прошла в день празднования Дня Карачаево-Черкесии и Дня города Черкесска. Участие в ней принял руководитель Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин, при содействии которого этот проект был реализован.

Рашид Темрезов рассказал, что о строительстве предприятии договорились три года назад на экономическом форуме в Санкт- Петербурге. Тогда там было подписано соответствующее соглашение между Карачаево-Черкесией и Фондом. Объект был заложен в Год экологии, когда Владимир Путин поставил задачу - обеспечить на всей территории России высокие стандарты экологического благополучия, решить вопросы рекультивации свалок.

- На этом мы не заканчиваем. Мы продолжим развитие этого завода. Вторую очередь предполагаем запустить здесь же - для более глубокой переработки отходов. Выражаю благодарность строителям, которые достаточно оперативно и качественно построили предприятие. Такое впечатление, что ты находишься практически на каком-то европейском предприятии. Это дорогого стоит, - сказал Константин Цицин.

Глава республики поблагодарил гостя, отметив, что с Фондом реформирования ЖКХ у субъекта сложились партнерские отношения, и вручил гостю профильную награду «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики».

Наша справка

Новый объект позволит сократить на 27% количество отходов, подлежащих захоронению, производить предварительную сортировку, а это 40 000 тонн ТБО в год. Кроме того, работа полигона уменьшит негативное воздействие на окружающую среду и обеспечит республику новыми рабочими местами.

Кстати

2018 год в Карачаево-Черкесии объявлен Годом благоустройства городских и сельских территорий.

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