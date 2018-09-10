10 Сент. 12:33 2018-09-10T12:33:32+03:00

Но только на один день - День города

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Проезд в ставропольских троллейбусах станет бесплатным в честь Дня города. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в администрации краевого центра.

- Акция в краевом центре пройдет с 14 по 23 сентября, - уточнили в ведомстве. - А уже с 24 сентября пассажирам придется заплатить 15 рублей.

День Ставрополя, напомним, отметят 22 сентября. Город пышно отпразднует свое 241-летие. В программе запланированы различные конкурсы, спортивные соревнования, ярмарки и выставки. Завершится праздничный вечер ярким фейерверком.