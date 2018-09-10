На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и грозы

10 Сент. 13:26 2018-09-10T13:26:42+03:00

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На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом ГУ МЧС, с двух до четырех часов и до конца суток 10 сентября, а также 11 сентября в отдельных районах региона ожидаются сильный дождь, грозы, град и усиление ветра до 20 метров в секунду.

Температура воздуха днем в понедельник поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 13 градусов.

Во вторник будет еще прохладнее - всего 21 градус. Зато ночные температуры останутся на прежнем уровне.