2018-09-10T14:47:48+03:00
Происшествия

В Карачаево-Черкесии наказали водоканалы за сброс "мутной" воды в реку

Качество воды по СанПиНу никто не проверял
Евгения СОКОРЕВА
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Руководство наказали рублемРуководство наказали рублемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В КЧР наказали три водоканала за отсутствие документов о качестве сбрасываемой в реку воды.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе местной прокуратуры, за несоблюдение норм СанПиНа руководству внесли представления.

- Проверка показала, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства в ООО "Межрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов", ООО "Хабезский водоканал", МУП "Водоканал а. Бесленей" не разработаны санитарно-эпидемиологическое заключение и проект зоны санитарной охраны водозаборного сооружения, - сообщили в ведомстве. - Не осуществляется контроль качества сбрасываемых сточных вод в реку Малый Зеленчук посредством аккредитованной в установленном порядке лаборатории.

За "мутную" воду на глав предприятий также завели 5 административных дел.

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