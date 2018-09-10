В Карачаево-Черкесии наказали водоканалы за сброс "мутной" воды в реку
В КЧР наказали три водоканала за отсутствие документов о качестве сбрасываемой в реку воды.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе местной прокуратуры, за несоблюдение норм СанПиНа руководству внесли представления.
- Проверка показала, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства в ООО "Межрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов", ООО "Хабезский водоканал", МУП "Водоканал а. Бесленей" не разработаны санитарно-эпидемиологическое заключение и проект зоны санитарной охраны водозаборного сооружения, - сообщили в ведомстве. - Не осуществляется контроль качества сбрасываемых сточных вод в реку Малый Зеленчук посредством аккредитованной в установленном порядке лаборатории.
За "мутную" воду на глав предприятий также завели 5 административных дел.