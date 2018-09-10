2018-09-10T15:44:55+03:00
Общество

В Чечне и КЧР самые низкие зарплаты в стране

Местные жители в среднем получают чуть больше 20 тысяч рублей
Алена БЕЛЯЕВА
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В Росстате подсчитали, где в России самые маленькие и самые большие зарплаты. Цифры оказались неутешительными для жителей Северного Кавказа. По данным ведомства, одни из самых маленьких зарплат в стране получают в Карачаево-Черкесии - 24 тысячи 481 рубль и в Чечне - 24 тысячи 873 рубля.

Для сравнения, средняя зарплата в стране - 42 тысячи 555 рублей, а самая высокая, которую получают в Ямало-Ненецком автономном округе, - 100 тысяч 617 рублей.

Самые высокие доходы у сотрудников воздушного или космического транспорта, а самые низкие - в швейной сфере.

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