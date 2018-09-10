2018-09-10T16:02:34+03:00
Общество

На Кавказе начались масштабные военные учения

Участвуют все - от ракетчиков и артиллеристов до танковых подразделений с беспилотниками
Евгения СОКОРЕВА
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Они продлятся месяцОни продлятся месяцФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сразу в трех регионах Северного Кавказа - в Дагестане, Северной Осетии и на Ставрополье - начались масштабные военные учения. По территориальным границам Южного военного округа в них также участвуют бойцы в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае, Крыму и на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего задействовано более 6 тыс артиллеристов, около 2 тыс единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в частности - беспилотных летательных аппаратов. Учения продлятся месяц.

Об этом "КП" рассказали в Минобороне РФ по ЮВО:

- На заключительном этапе пройдут тренировки по управлению огнем артиллерии объединений и соединений с выполнением стрельб из ракетных комплексов «Искандер», «Бал», «Бастион», реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, в том числе «Торгадо-Г», «Ураган», «Смерч», 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», «Акация», «Гвоздика» и других, - добавили в ведомстве.

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