Кабардино-Балкарию выбрали местом проведения Всероссийского чемпионата по парапланеризму

10 Сент. 19:00 2018-09-10T19:00:33+03:00

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Кабардино-Балкарскую республику выбрали площадкой для проведения чемпионата по парапланеризму-2018.

И хотя соревнование заявлено, как всероссийское - участвовать в нем будут и гости из зарубежья - из Турции, Индии, Китая, Ирана, Венгрии, Финляндии, Украины.

Начнется все 13 сентября и продлится до 25 числа этого же месяца.

Местом полетов станет Чегемское ущелье. По итогам воздушного состязания проведут отбор в состав российской сборной на международные соревнования.