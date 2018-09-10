Кабардино-Балкарию выбрали местом проведения Всероссийского чемпионата по парапланеризму
Открытие пройдет 13 сентября
Фото: Архив - "КП"
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Кабардино-Балкарскую республику выбрали площадкой для проведения чемпионата по парапланеризму-2018.
И хотя соревнование заявлено, как всероссийское - участвовать в нем будут и гости из зарубежья - из Турции, Индии, Китая, Ирана, Венгрии, Финляндии, Украины.
Начнется все 13 сентября и продлится до 25 числа этого же месяца.
Местом полетов станет Чегемское ущелье. По итогам воздушного состязания проведут отбор в состав российской сборной на международные соревнования.