2018-09-11T21:07:44+03:00
Общество

В Ставрополе нашли незаконную многоэтажку

Против застройщика открыли дело по административному правонарушению
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе продолжают появляться нелегальные многоквартирные дома. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” сообщили в городской прокуратуре.

В июле 2018 года компания застройщика получила от комитета градостроительства разрешение на строительные работы. Но прокуратура оспорила это решение потому, что некоторые документы не отвечали стандартам.

Согласие комитета аннулировали. Несмотря же на запрет, застройщик продолжал работать. Против директора возбудили административное дело, его рассмотрит региональное управление по жилищному надзору. К делу приковано особое внимание ведомства.

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