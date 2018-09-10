В Ингушетии полицейский получил взятку от пьяного водителя и сильно пожалел

10 Сент. 20:06 2018-09-10T20:07:03+03:00

За пару тысяч "на руки" его оштрафовали почти на миллион

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В Ингушетии сотрудник ГИБДД должен выплатить 800 тысяч рублей за мелкую взятку от пьяного водителя.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, 39-летнего полицейского также лишили права занимать организационно-распорядительные должности в органах государственной власти и муниципальных органах в течение 2 лет.

- Следствием и судом установлено, что осужденный, являвшийся старшим инспектором группы по исполнению административного законодательства ДПС ОБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Ингушетия получил от местного жителя взятку в виде денег за ненаправление в суд материала о совершении последним административного правонарушения по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в ведомстве об инкриминируемом ему правонарушении.