В Ингушетии полицейский получил взятку от пьяного водителя и сильно пожалел
В Ингушетии сотрудник ГИБДД должен выплатить 800 тысяч рублей за мелкую взятку от пьяного водителя.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, 39-летнего полицейского также лишили права занимать организационно-распорядительные должности в органах государственной власти и муниципальных органах в течение 2 лет.
- Следствием и судом установлено, что осужденный, являвшийся старшим инспектором группы по исполнению административного законодательства ДПС ОБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Ингушетия получил от местного жителя взятку в виде денег за ненаправление в суд материала о совершении последним административного правонарушения по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в ведомстве об инкриминируемом ему правонарушении.