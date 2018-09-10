Кисловодчанин выехал за город на велосипеде и пропал

10 Сент. 18:08 2018-09-11T08:29:39+03:00

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На Ставрополье ищут пенсионера Рашита Кутлубева, который пропал под Кисловодском. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” рассказали местные поисковики. 5 сентября пожилой мужчина выехал загород на велопрогулку.

В итоге к вечеру он не вернулся домой, о его пребывании ничего не известно. Велосипедист уезжал с рюкзаком, он был одет в рубашку, бриджи и бейсболку.

Рост пропавшего не превышает метра 75 сантиметров, фигура спортивная. У мужчины были седые волосы и усы. Если у вас есть информация, где находится пенсионер, то звоните по номеру телефона 112.