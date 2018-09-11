Водитель «Приоры» из Чечни погиб в ДТП на Ставрополье

11 Сент. 08:32 2018-09-11T08:32:46+03:00

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В Предгорном районе Cтаврополья в результате лобового столкновения 1 человек погиб и трое пострадали.

По предварительной версии, 10 сентября около 3 часов утра на 10 километре автодороги «Пятигорск- Георгиевск» водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения, где это запрещено ПДД, и допустил столкновение с грузовой «ГАЗелью».

В результате ДТП 32-летний водитель «Приоры», житель Чеченской республики, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и два пассажира «ГАЗели» доставлены в больницу города Пятигорска.

При проверке документов выяснилось, что за последние два года погибший водитель неоднократно привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД, и несколько дней назад – за выезд на встречную полосу за сплошную линию разметки. У водителя «Приоры» произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Водитель грузовой «ГАЗели» - 34-летний житель Арзгирского района в момент ДТП был трезв.

За последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства выясняются.