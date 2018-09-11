2018-09-11T10:16:32+03:00
Общество

Бюджет Ставропольского края пополнится еще на 1,3 милларда рублей

Деньги выделят на социальную поддержку
Антон Шаповалов
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Правительству Ставрополья дополнительно предоставят 1,3 миллиарда рублей, их потратят на социальные нужды. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” сообщила пресс-служба губернатора Владимира Владимирова. На 139 миллионов рублей закупят лекарства для диабетиков и людей с орфанными заболеваниями.

Чтобы обеспечить социальную поддержку сельских педагогов, выделят дополнительно 52,4 миллиона, а чтобы благоустроить территорию края - еще 84,4 миллиона. Дорожный фонд пополнится на 310 миллионов. Также отдадут 221 миллионов рублей, чтобы обеспечить организации социальной сферы техникой и материалами.

К примеру, на эти деньги реконструирует Дом культуры в Железноводске, ставропольский стадион “Динамо” и краевой драматический театр. Резервный фонд Ставрополья пополнится 155 миллионами рублей, он предназначен для ликвидации последствий ЧС. Муниципалитетам выделят 76 миллионов.

Дополнительное финансирование позволит сохранить государственный долг Ставрополья на прежнем уровне. После того, как доходы края увеличились на 3,4 миллиарда рублей, региональный бюджет возрос до 100,5 миллиардов. Однако расходная часть казны составляет 101,9 миллиардов. Благодаря выделенным средствам правительство края сохранит размер госдолга на прежнем уровне - 37 миллиарда рублей.

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