В Махачкале при взрыве газа пострадал один человек

11 Сент. 11:01 2018-09-11T11:02:21+03:00

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Один человека пострадал при взрыве газа, который произошел в понедельник, 10 сентября, в частном доме в Махачкале. Об этом сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

- Информация о ЧП поступила на пульт дежурного чрезвычайного ведомства в 20:00 мск. Случился хлопок бытового газа по адресу: улица Титова, дом 130, - уточнили в ведомстве. - В результате инцидента пострадал один человек.

Его каретой скорой помощи доставили в ожоговый центр главной больницы Махачкалы. Строение получило частичное повреждение: выбиты стекла и оконное перекрытие. Открытого горения не последовало. Сейчас на место происшествия от МЧС выехали 4 человека, 1 единица техники.