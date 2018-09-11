2018-09-11T12:16:54+03:00
Общество

На Ставрополье подешевел бензин

Анна ИВЕРШИНЬ
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Бензин на Ставрополье стал стоить дешевле. По данным управления Росстата по СКФО, его цена в августе снизилась на 0,7 процента, по сравнению с июлем 2018 года.

Зато стоимость газомоторного топлива, напротив, выросла более, чем на 9 процентов. А вот цены на дизельное топливо остались прежними. В среднем по краю 92-ой бензин стоит 43 рубля 5 копеек за литр, а 95-ый — 46 рублей 36 копеек. Литр дизельного топлива обойдётся в 44 рубля 6 копеек, а цена газа — 23 рубля 83 копейки.

Кстати, среди крупных городов Северо-Кавказского федерального округа самый дешёвый бензин можно купить в Назрани, где литр стоит 41 рубль 14 копеек. А дороже всего заправляться будет в Нальчике - 45 рублей 32 копейки.

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