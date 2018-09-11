В Кисловодске бродячие собаки покусали двух детей

11 Сент. 13:33 2018-09-11T13:33:27+03:00

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Сразу два нападения бродячих собак на детей произошли в один день в Кисловодске.

Первый случай произошел недалеко от магазина «Центральный» в самом центре курортного города. Здесь на ребенка напал бродячий пес.

Буквально через 15 минут недалеко от этого места еще одного малыша атаковала другая собака из этой же своры. Разъяренная псина покусала малыша за руку и за лицо.

Прохожие смогли отбить детей у псов. Мальчик на «скорой» были отправлены в больницу Теперь им предстоит долгое медицинское лечение. Решается вопрос об отлове бродячих животных.