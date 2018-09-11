2018-09-11T13:14:50+03:00
Происшествия

Во Владикавказе парень из зависти спалил иномарку автоледи

Он уверенно подошел к машине и облил ее горючкой из бутыли [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В столице Северной Осетии в объектив камер уличного наблюдения попал поджигатель припаркованного авто. На записи видно, что мужчина с бутылью горючки смело шагает по напраправлению к иномарке, а потом без раздумий и спешки обливает ее содержим и поджигает. Черная Toyota вспыхнула как свечка.

Владельцем иномарки оказалась женщина. При просмотре ролика она сказала службе охраны, что это, вероятнее всего, мужчина сделал из зависти. Со слов автоледи, немногим ранее она поругалась с поджигателем - по какому поводу не уточнила.

Отмечается, что свидетелями "фаер-шоу" стали разбирающие строительный мусор работники - но при виде огня они сбежали с места и не пытались задержать преступника или потушить машину.

Сейчас "завистника" ищут правоохранители.

Самоуверенный поджигатель в Северной Осетии.

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