Москвич сбил в Дагестане 71-летнего пенсионера
Житель Москвы сбил в Дагестане 71-летнего пенсионера. Об этом сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе МВД по республике.
Авария произошла в понедельник, 10 сентября, возле села Первомайское в Каякентском районе на 874 километре трассы "Кавказ".
- 29-летний житель Москвы не справился с управлением и совершил наезд на 71-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги. Его с различными травмами доставили в Центральную городскую больницу Избербаша, - уточнили в МВД.
По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.
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