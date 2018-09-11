2018-09-11T15:30:27+03:00
Происшествия

Пассажиры ставропольской маршрутки сообщили о пьяном водителе

Анна ИВЕРШИНЬ
Поделиться:
Стоп-кадр видео из соцсетейСтоп-кадр видео из соцсетей
Изменить размер текста:

В Ставрополе пассажиры городской маршрутки помогли задержать водителя с признаками опьянения.

Видео с мужчиной, которого прямо на дороге медики безуспешно пытались уложить на носилки, появилось в соцсетях вчера вечером. В описании говорилось, что есть подозрение на алкогольное или наркотическое опьянение водителя. В комментариях к публикации одни люди возмущались, что человек в таком состоянии возит пассажиров, а другие утверждали, что ехали в этой маршрутке, и водителю просто стало плохо.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении МВД, накануне ставропольцы позвонили в дежурную часть ГАИ и сообщили о признаках опьянения маршрутчика. На место выехал наряд ДПС и бригада "Скорой помощи"

- Мужчине оказали медпомощь, после чего предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. Водителя отстранили от управления транспортом и составили административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, - уточнили в ведомстве.

Нарушителю грозит лишение водительских прав сроком до 2 лет и денежный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Васильев назвал кандидата на пост премьер-министра Дагестана
В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку
В 2019 году ставропольские пенсионеры рискуют остаться без телевизора
На бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильном накрыли подпольный табачный завод
Эксклюзивные автомобили от SKODA теперь можно купить и в Минводах
Рамзан Кадыров предложил ввести военное образование в школах
В Дагестане у экс-инспектора Счетной палаты взыскали 2 млн рублей
Владикавказ накрыло облако шашлычного дыма
Геям Пятигорска во второй раз отказали в параде
Тысячи фальшивых долларов США нашли у жителей Владикавказа
Пятигорский бомж и «Бесстыжие ванны» смутили ведущую «Первого канала»
Гибель подростка на трансформаторе в Ставропольском крае попала на видео
За взятку следователю житель Пятигорска заплатит 5 миллионов и сядет на 5 лет
В Кабардино-Балкарии без вести пропал 23-летний парень
Ставропольские кикбоксеры выиграли первенство мира в Италии
Пожилой ставрополец изнасиловал 31-летнюю дочь
В Пятигорске водитель сбил насмерть пешехода и спрятался на даче
Четверо жителей Северной Осетии задержаны за хищение 3 млн рублей из пенсионного фонда
В КБР обезврежена мощная бомба
В Дагестане произошло подводное землетрясение
В Ингушетии передано в суд дело террористов, пытавшихся подорвать имама
Владимир Васильев поручил построить в селе Миатли новую школу взамен сгоревшей
В Пятигорске иномарка сбила насмерть пешехода и скрылась
В Чечне торжественно открыт третий православный храм