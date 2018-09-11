Пассажиры ставропольской маршрутки сообщили о пьяном водителе

11 Сент. 15:30 2018-09-11T15:30:27+03:00

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В Ставрополе пассажиры городской маршрутки помогли задержать водителя с признаками опьянения.

Видео с мужчиной, которого прямо на дороге медики безуспешно пытались уложить на носилки, появилось в соцсетях вчера вечером. В описании говорилось, что есть подозрение на алкогольное или наркотическое опьянение водителя. В комментариях к публикации одни люди возмущались, что человек в таком состоянии возит пассажиров, а другие утверждали, что ехали в этой маршрутке, и водителю просто стало плохо.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении МВД, накануне ставропольцы позвонили в дежурную часть ГАИ и сообщили о признаках опьянения маршрутчика. На место выехал наряд ДПС и бригада "Скорой помощи"

- Мужчине оказали медпомощь, после чего предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. Водителя отстранили от управления транспортом и составили административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, - уточнили в ведомстве.

Нарушителю грозит лишение водительских прав сроком до 2 лет и денежный штраф в размере 30 тысяч рублей.