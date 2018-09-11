2018-09-11T16:40:45+03:00
Происшествия

В Ставрополе лже-ФСБшник сколотил состояние

И сел в тюрьму на два года
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В краевой столице осудили мошенника, который под видом сотрудника ФСБ предлагал за деньги не сажать итак невиновных людей.

Как пояснили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных органах, он сначала грозил жертвам, что их накажут за якобы совершенные ими преступления - а потом обещал спасти их от суда за нескромную сумму. По такой, казалось бы, очень подозрительной схеме лжеФСБшник заработал около миллиона рублей.

Суд над ним состоялся еще два месяца гназад в Невинномысске. Ставропольца тогда признали виновным и приговорили к двум годам. Мужчина не согласился с приговором и обжаловал его. И вот 10 сентября уже Ставропольский краевой суд констатировал - решение не менять и приговор Невинномысского суда признать действительным.

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