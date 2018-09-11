2018-09-11T17:36:28+03:00
Происшествия

Житель Чечни осужден за хранение гранаты

Алексей ДРОБОТОВ
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В Чечне осужден местный житель, хранивший гранату.

- В суде установлено, что в 2018 году Рамзан М. незаконно хранил и носил взрывное устройство (гранату), которое сотрудниками полиции у него изъято на территории Урус-Мартановского района, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Чеченской Республики.

В соответствии с позицией участвующего прокурора Урус- Мартановский городской суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого деяния.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении и штраф в 10 тысяч рублей.

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