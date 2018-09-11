Уже более 6 тысяч ставропольцев заболели ОРВИ
Количество чихающих и кашляющих ставропольцев резко увеличилось. По данным краевого управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе, с 3 по 9 сентября, к медикам с симптомами ОРВИ обратились 6289 жителей края.
- Это на 13,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Вместе с тем, эпидпорог не превышен, отмечается фоновая заболеваемость, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» на Северном Кавказе» в ведомстве.
Рост заболеваемости связан не столько с ухудшением погоды, сколько с тем, что в школах и институтах начались занятия и респираторные вирусы начали циркулировать в новых детских коллективах.
В то же время, в крае продолжается прививочная кампания. Прививки против гриппа сделали уже 17,5 тысяч человек. Всего же в регионе планируют привить около одного миллиона человек.
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