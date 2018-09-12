2018-09-12T08:19:15+03:00
Происшествия

В Северной Осетии мужчина сжег машину своей родственницы

Михаил ЮЖНЫЙ
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Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в поджоге машины жителя города Моздока Северной Осетии.

После ликвидации огня правоохранители осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей. Установить личность поджигателя помогла видеокамера наружного наблюдения. Иномарку поджег родственник хозяйки машины.

Автомобиль огнем был поврежден серьезно. Общий материальный ущерб составляет около 300 тыс. рублей.

Поджигателем оказался мужчина из поселка Калининский. Он рассказал, что поругался с хозяйкой машины и решил, таким образом, ей отомстить. Преступник случайно увидел во дворе родственницы бутылку с бензином. При помощи этого горючего хулиган и поджег авто, припаркованное прямо во дворе дома.

Возбуждено уголовное дело. За свое преступление мужчина может получить до пяти лет тюремного заключения.

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