На Ставрополье собрали вдвое больше фруктов и ягод

12 Сент. 10:23 2018-09-12T10:25:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае на 11 сентября собрали почти 9 тыс тонн плодово-ягодной продукции. Это вдвое больше, чем убрали в минувший сезон в аналогичный период.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в минсельхозе региона, наши аграрии собрали 8 тыс тонн яблок, 331 тонну земляники, 114 тонн вишни, 104 тонны черешни и 113 тонн сливы.

- На Ставрополье идет и сбор винограда: уже убрано 500 га - 10 % от всей уборочной площади, валовой сбор составляет 5262 тонн, - добавили в ведомстве. - Уборка ведется в основном вручную.

Столовый виноград перерабатывают и в крае и за его пределами. На Ставрополье его реализуют на винзаводах "Винзавод Надежда", "Прасковейское" и "Жемчужина Ставрополья".