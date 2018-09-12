В Ставрополе двое пьяных разбили стекло полицейской машины
Вечером 11 сентября в Ставрополе сразу двое нетрезвых мужчин вступили в конфликт с автоинспекторами и местной полицией.
Нарушители были не согласны с составлением в отношении них административного протокола за появление в общественном месте в нетрезвом виде и хулиганстве. В результате, один из мужчин разбил стекло патрульной машины ДПС.
Сразу после происшествия обоих мужчин задержали полицейские на проспекте Юности. Теперь им грозит не только крупный административный штраф, но и уголовное наказание. Против них возбуждено уголовное дело.
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