2018-09-12T11:48:18+03:00
Общество

Гигантский паук напугал жителей Ставрополя

Жуткое членистоногое обнаружили на одном из городских домов [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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В одном из ставропольских пабликов появился видеоролик на кадрах которого можно увидеть огромного паука. По словам очевидцев, это жуткое членистоногое было обнаружено на фасаде одного из городских домов на улице Мичурина.

Паук настолько большой, что оператор видео даже побоялась поближе к нему подойти. Многие комментаторы в социальных сетях разделили ужас девушки. Другие же уверены, что ничего страшного в паучке нет и от него легко избавиться с помощью одного удара тапком.

По информации одного из пользователей социальных сетей, девушке удалось снять обычного крестовика, который не выделяет яда и может лишь довольно ощутимо "ущипнуть".

Гигантский паук в Ставрополе.Очевидцы сняли огромного паука на улице Мичурина

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