2018-09-12T12:31:30+03:00
Происшествия

В Ессентуках нашли киллера, расстрелявшего в нулевых за 2 тысячи долларов местного жителя

Убийству 17 лет
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото с места преступления и оружия киллераФото с места преступления и оружия киллера
Изменить размер текста:

В Ессентуках через 17 лет после заказного убийства нашли исполнителя. О подробностях давнего дела "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в следственных органах:

- По данным следствия, в 2001 году 42-летний мужчина из-за личных неприязненных отношений с жителем города Ессентуки решил организовать его убийство, - сказали в ведомстве. - Это преступление за 2 тысячи долларов США он предложил совершить двум своим знакомым, которые на данное предложение согласились и в ночь с 1 на 2 августа 2001 года возле дома потерпевшего расстреляли его в автомобиле.

От десятков огнестрельных ранений мужчина тогда умер в больнице.

Заказчик убийства в 2010 году скончался, поэтому уголовное дело по статье "убийство" завели только на киллера.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Васильев назвал кандидата на пост премьер-министра Дагестана
В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку
В 2019 году ставропольские пенсионеры рискуют остаться без телевизора
На бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильном накрыли подпольный табачный завод
Эксклюзивные автомобили от SKODA теперь можно купить и в Минводах
Рамзан Кадыров предложил ввести военное образование в школах
В Дагестане у экс-инспектора Счетной палаты взыскали 2 млн рублей
Владикавказ накрыло облако шашлычного дыма
Геям Пятигорска во второй раз отказали в параде
Тысячи фальшивых долларов США нашли у жителей Владикавказа
Пятигорский бомж и «Бесстыжие ванны» смутили ведущую «Первого канала»
Гибель подростка на трансформаторе в Ставропольском крае попала на видео
За взятку следователю житель Пятигорска заплатит 5 миллионов и сядет на 5 лет
В Кабардино-Балкарии без вести пропал 23-летний парень
Ставропольские кикбоксеры выиграли первенство мира в Италии
Пожилой ставрополец изнасиловал 31-летнюю дочь
В Пятигорске водитель сбил насмерть пешехода и спрятался на даче
Четверо жителей Северной Осетии задержаны за хищение 3 млн рублей из пенсионного фонда
В КБР обезврежена мощная бомба
В Дагестане произошло подводное землетрясение
В Ингушетии передано в суд дело террористов, пытавшихся подорвать имама
Владимир Васильев поручил построить в селе Миатли новую школу взамен сгоревшей
В Пятигорске иномарка сбила насмерть пешехода и скрылась
В Чечне торжественно открыт третий православный храм