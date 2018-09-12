В Ессентуках нашли киллера, расстрелявшего в нулевых за 2 тысячи долларов местного жителя

12 Сент. 12:31 2018-09-12T12:31:30+03:00

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В Ессентуках через 17 лет после заказного убийства нашли исполнителя. О подробностях давнего дела "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в следственных органах:

- По данным следствия, в 2001 году 42-летний мужчина из-за личных неприязненных отношений с жителем города Ессентуки решил организовать его убийство, - сказали в ведомстве. - Это преступление за 2 тысячи долларов США он предложил совершить двум своим знакомым, которые на данное предложение согласились и в ночь с 1 на 2 августа 2001 года возле дома потерпевшего расстреляли его в автомобиле.

От десятков огнестрельных ранений мужчина тогда умер в больнице.

Заказчик убийства в 2010 году скончался, поэтому уголовное дело по статье "убийство" завели только на киллера.