Рейсовый автобус "Адлер-Ставрополь" полностью сгорел на трассе

12 Сент. 13:16 2018-09-12T13:16:41+03:00

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В половину восьмого утра 12 сентября недалеко от поселка Дагомыс загорелся рейсовый автобус, который двигался по маршруту "Адлер - Ставрополь". Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, спасателям пришлось экстренно эвакуировать двенадцать человек. Никто из пассажиров и водителей автобуса не пострадал.

Огонь удалось уничтожить спустя 22 минуты. За это время выгорело восемь квадратных метров автобуса. На тушение выезжали восемь спасателей на двух спецмашинах.

Согласно предварительным данным, огонь вспыхнул в моторном отсеке. Пока неизвестно, что привело к возгоранию. Причину происшествия предстоит выяснить экспертам.