В Нальчике таксист сбил девушку, переходившую дорогу на зеленый свет
В столице Кабардино-Балкарии Нальчике 10 сентября произошло ДТП с участием пешехода.
Как выяснилось под колеса ехавшего автомобиля случайно попала молодая девушка, когда переходила дорогу по улице Гагарина в районе нового автовокзала.
При этом горожанка переходила дорогу, как положено на рарешающий зеленый свет светофора. В этот момент на дорогу повернул таксист. Он не уступил девушке дорогу, нарушив ПДД и сбил её.
Однако авария обошлась без жертв, и девушка не получила серьезных травм. К счастью, девушка в момент ДТП не получила серьезных травм. Медицинская помощь ей не понадобилась. Сейчас решается вопрос о наказании нарушившего правила таксиста.
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