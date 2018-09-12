В Нальчике таксист сбил девушку, переходившую дорогу на зеленый свет

12 Сент. 14:40 2018-09-12T14:41:23+03:00

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В столице Кабардино-Балкарии Нальчике 10 сентября произошло ДТП с участием пешехода.

Как выяснилось под колеса ехавшего автомобиля случайно попала молодая девушка, когда переходила дорогу по улице Гагарина в районе нового автовокзала.

При этом горожанка переходила дорогу, как положено на рарешающий зеленый свет светофора. В этот момент на дорогу повернул таксист. Он не уступил девушке дорогу, нарушив ПДД и сбил её.

Однако авария обошлась без жертв, и девушка не получила серьезных травм. К счастью, девушка в момент ДТП не получила серьезных травм. Медицинская помощь ей не понадобилась. Сейчас решается вопрос о наказании нарушившего правила таксиста.