В Дагестане сожгут дорогущие шубы как конфискат

12 Сент. 15:24 2018-09-12T15:24:43+03:00

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В Дагестане изъяли шубы без маркировки и как конфискат собираются сжечь. Как уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в республиканском Роспотребнадзоре, всего уничтожат 46 меховых изделий общей стоимостью 1,3 млн рублей.

- В рамках проведения надзорных мероприятий, установлены нарушения в реализации меховых изделий в магазине "Дива" Хасавюрта, - добавили в ведомстве. - В частности, продажа меховых изделий проводилась без нанесения достоверной и доступной для осмотра и идентификации маркировки.

Кроме конфискации и уничтожения продукции владельца наказали рублем:

- 30 августа судом принято решение о наложении административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, - сказали в Роспотребнадзоре Дагестана.