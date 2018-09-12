В Дагестане сожгут дорогущие шубы как конфискат
В Дагестане изъяли шубы без маркировки и как конфискат собираются сжечь. Как уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в республиканском Роспотребнадзоре, всего уничтожат 46 меховых изделий общей стоимостью 1,3 млн рублей.
- В рамках проведения надзорных мероприятий, установлены нарушения в реализации меховых изделий в магазине "Дива" Хасавюрта, - добавили в ведомстве. - В частности, продажа меховых изделий проводилась без нанесения достоверной и доступной для осмотра и идентификации маркировки.
Кроме конфискации и уничтожения продукции владельца наказали рублем:
- 30 августа судом принято решение о наложении административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, - сказали в Роспотребнадзоре Дагестана.