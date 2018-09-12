"Кислотного маньяка" отправили под арест на месяц

12 Сент. 16:16 2018-09-12T16:36:07+03:00

Следствие опасается, что он может сбежать

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Задержанного на днях «кислотного маньяка» из Буденновска суд отправил под стражу на время следствия.

По данным ставропольских правоохранителей, студент медколледжа, облившей кислотой троих школьниц, проведет за решеткой месяц. Следователи опасаются, что молодой человек может сбежать от правосудия и совершить другие преступления.

Напомним, студент медицинского колледжа арестован по подозрению в преступлении, совершенном в прошлом году. Тогда он напал на девочек, обливая их кислотой. Все трое школьниц были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Задержать преступника удалось благодаря экспертизе ДНК. На одной из банок, обнаруженных на месте преступления, сохранились следы предполагаемого маньяка. После проверки более, чем двух тысяч проб, судебным экспертам удалось найти одно совпадение. При задержании парень полностью признался в содеянном преступлении. Ожидать решения суда он будет под стражей.