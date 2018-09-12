2018-09-12T17:17:45+03:00
Общество

Великолепная семерка школьников преодолела расстояние от Невинномысска до «Сириуса»

В Сочи стартовала Осенняя олимпиадная школа Фонда Андрея Мельниченко
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Образовательный центр «Сириус» создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Владимира ПутинаОбразовательный центр «Сириус» создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Владимира Путина
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Осенняя олимпиадная школа Фонда Андрея Мельниченко начала свою работу в Образовательном центре «Сириус» в Сочи. Среди учеников Школы семь воспитанников невинномысского Центра детского научного и инженерно-технического творчества. В течение десяти дней вместе с учащимися остальных региональных образовательных центров Фонда они будут совершенствовать свои знания по химии и физике, а также познакомятся с олимпийской столицей 2014 года, побывают на экскурсиях и, конечно, отдохнут у моря.

В «Сириусе» воспитанников детских образовательных центров, созданных благотворительным фондом в разных уголках страны, ждет насыщенная учебная программа, включающая в себя лекции и мастер-классы известных ученых и признанных экспертов, а также ежедневный 6-часовой интенсив по подготовке к олимпиадам в соответствии с профилем «Химия» или «Физика». Эту работу с ребятами будут вести преподаватели Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова совместно со своими коллегами из регионов. В таком тесном сотрудничестве состоится обмен опытом и образовательными технологиями, который позволит преподавателям образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко повысить свою квалификацию и усовершенствовать работу с детьми.

Помимо профильной программы, учащихся центров детского научного и инженерно-технического творчества, созданных меценатом в Барнауле, Бийске, Кемерове, Ленинск-Кузнецке, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске, ждет развивающий досуг, занятия спортом, оздоровительные процедуры, а также ознакомительные экскурсии в Сочи, Олимпийский парк и Красную поляну. Для ребят будут созданы все условия, чтобы не только углубить свои знания, но и хорошо отдохнуть.

Осенняя олимпиадная школа Фонда Андрея Мельниченко проходит на площадке образовательного центра «Сириус» впервые. Это лишь первый шаг на пути длительного и многостороннего сотрудничества, которое направлено на раскрытие потенциала учеников и создание системы «социальных лифтов» для талантливой молодежи.

Образовательный центр «Сириус» создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10 - 17 лет из всех регионов России. Цель работы образовательного центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

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