2018-09-12T17:39:28+03:00
Происшествия

В Ингушетии зам главбуха "Россельхозцентра" стала миллионершей как "нетрудоспособная"

За три года женщина украла почти 3 млн рублей
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ингушетии подозревают в хищении почти 3 млн рублей заместителя главного бухгалтера республиканского "Россельхозцентр". Сотруднице 59 лет и последние три года она незаконно начисляла себе субсидии.

- Жительница города Назрань, являясь заместителем главного бухгалтера ФГБУ "Россельхозцентр" по Республике Ингушетия, в период с 2015 года по настоящее время необоснованно перечислила на свой счет социальные выплаты без листков нетрудоспособности, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе местного МВД. - Своими действиями женщина причинила ущерб бюджету государства, сумма которого превысила 2 миллиона 774 тысячи рублей.

Задержали мошенницу в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РИ. Но отметим, пока уголовного дела на нее не завели и проводят только доследственную проверку.

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