2018-09-12T18:08:27+03:00
Общество

Ставропольцев призывают отказаться от автомобилей

Анна ИВЕРШИНЬ
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Проезд в троллейбусах будет бесплатнымПроезд в троллейбусах будет бесплатнымФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жителям Ставрополя предлагают отказаться от личных автомобилей. Вместо этого горожане смогут бесплатно ездить на троллейбусах.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в городской администрации, с 16 по 22 сентября краевой центр, как и вся Россия, присоединится к Европейской неделе мобильности «European Mobility Week». Эта кампания проводится каждый сентябрь, начиная с 2002 года, и призвана привлечь внимание к избытку машин на улицах, популяризировать городской транспорт, велосипеды, альтернативные виды передвижения, а также пешие прогулки, здоровый образ жизни и бережное отношение к экологии.

В рамках Европейской недели мобильности с 14 по 23 сентября проезд в троллейбусах по Ставрополю будет бесплатным. Местные власти призывают горожан присоединиться к акции. Завершающим этапом кампании станет акция «Всемирный день без автомобиля», которая состоится 22 сентября.

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