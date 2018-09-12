В Дагестане чиновник попался на взятке в 80 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
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Сотрудники ФСБ и МВД в Дагестане задержали сотрудника налоговой службы, подозреваемого во взяточничестве.
- В городе Хасавюрте задержан заместитель начальника отдела оперативного контроля межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Саидхан Саидбегов при получении взятки в размере 80 тыс. рублей, - уточнили в правоохранительных органах Дагестана.
По его данным, в отношении задержанного чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" УК РФ. Идет расследлование совершенного преступления.
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