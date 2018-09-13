У ставропольцев соберут опасные отходы

13 Сент. 10:33 2018-09-13T10:39:14+03:00

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Жители Ставрополя смогут сдать опасные отходы на спецпереработку. В краевом центре15 сентября в день «Генеральной уборки» проведут экомарафон «Собирай раздельно».

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города, особенность предстоящего субботника в том, что все отходы будут собираться раздельно и сразу отправляться на утилизацию. Помимо уборки на территории детских садов, школ и организаций, в этот день можно будет сдать опасные отходы.

С 10:00 до 15:00 на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Голенева их будут принимать сотрудники агентства «Ртутная безопасность». Сдать можно ртутьсодержащие лампы (в том числе и энергосберегающие), градусники, просроченные лекарства, батарейки, аккумуляторы, картриджи, электронные приборы, вышедшие из строя, отработанные масла, автопокрышки, металлическая и стеклянная тара, изделия из полиэтилена и другие виды опасных отходов.

Подробную информацию можно получить по телефону: +7 (938) 300 93 90.