На Ставрополье сосед убил соседа за плохое отношение к матери

13 Сент. 10:35 2018-09-13T10:42:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ипатово возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя села Дивного Апанасенковского района. Он подозревается в убийстве. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По данным следствия, днем 20 августа мужчина обнаружил во дворе своего дома в селе Дивном Апанасенковского района тело своего 20-летнего сына. Накануне между молодым человеком и его 45-летним соседом произошел сильный конфликт из-за плохого, по мнению мужчины, отношения парня к своей матери.

Во время ссоры сосед избил, а затем задушил молодого человека, в результате чего он скончался. Расследование уголовного дела продолжается.