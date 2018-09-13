В «Гармонии» действует программа лояльности
Осень - время полезных приобретений. Строительная группа «Третий Рим» для покупателей квартир и домов в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя предложила программу лояльности.
Всем покупателям недвижимости в «Гармонии» предоставляются скидочные сертификаты на товары и услуги от партнеров компании-застройщика. В пакет лояльности входят скидки на посещение многопрофильной клиники, детских дошкольных учреждений, услуги связи, отделочные материалы и другие. Кроме этого, в бонус входят и резные панно из массива дерева ценных пород.
Строительная группа «Третий Рим» активно развивает партнерство и с кредитными организациями, что позволяет предлагать клиентам компании особые условия по ипотеке.
Количество предложений ограничено. Подробности о специальных предложениях и акциях для покупателей недвижимости в жилом районе «Гармония» по телефону (8652) 99-16-16 или на сайте tretyrim.ru.
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