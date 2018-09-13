2018-09-13T11:32:42+03:00
Происшествия

За пять уголовных дел ставрополец получил 15 лет

В деле фигурируют убийство, покушение и угрозы жизни
Антон Шаповалов
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Мужчину из Ставрополя осудили сразу по пяти уголовным статьям. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” рассказали в Следственном управлении СК России по краю.

Свое первое преступление осужденный совершил в 2008 году, тогда он поругался с бывшей сожительницей. Причиной конфликта стали денежные долги между их семьями. Мужчина с огнестрельным пистолетом и в балаклаве напал на женщину, он четырежды выстрелил ей в спину.

Однако жертва покушения не умерла: ее спасли врачи. Уже в 2011 году преступник застрелил своего приятеля потому, что тот не отдавал ему долг в четыре миллиона рублей.

Немного погодя? он избил знакомого, приревновав свою бывшую любовницу к нему. Против мужчины возбудили уголовное дело по пяти статьям, суд дал ему 15 лет строгого режима. Приговоренный пытался обжаловать решение, но безрезультатно.

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